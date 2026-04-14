Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde belediye imkanlarını siyasi propaganda faaliyetinde kullandığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi.

Sabah'ın haberine göre, iddiaların merkezinde Karabük ve Çankırı mitingleri var. Yavaş’ın, 9 Mayıs 2023’teki Karabük mitingine ABB’ye ait araçlarla CHP'lileri taşıdığı, 11 Mayıs 2023’teki Çankırı mitinginde ise sahne ve ses düzeninin belediye tarafından sağlandığı, belediye personelinin de mitingde görev aldığı öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı, Yavaş hakkında soruşturma izni verdi. Başvuru ile izin arasında 1 yıl sürenin bulunması dikkat çekti.

Yavaş’ın yanı sıra dönemin daire başkan vekilleri, şube müdür vekilleri, teknik personel ve şoförlerin de aralarında olduğu 8 kişi daha soruşturulacak.

Yavaş hakkında 2019’dan bu yana çok sayıda soruşturma ve ön inceleme yürütülüyor.

Belediyeden açıklama

ABB'den yapılan açıklamada söz konusu suçlamanın Yavaş'la ilgili olmadığı ancak varsayımlara dayanıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"'Söz konusu karar metninde; İlgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…' ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca “bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır.

Ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği de İçişleri Bakanlığının soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edilmiştir."

Mansur Yavaş basın toplantısı yapacak

ABB, soruşturma iznine karşı itiraz yoluna gidileceğini duyurdu. Konuya ilişkin ayrıntılı değerlendirmenin de yapılacak basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacağı bildirildi. Önceki dönem uygulamalarına da dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkânlarını seçim dönemlerinde kullandıran eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."