Yandaş araştırma şirketinin başkanından HDP iddiası: Oylar YSP'ye geçmiyor

Yandaş araştırma şirketi Optimar'ın başkanı Hilmi Daşdemir, tv100'de yayımlanan yazısında, Yeşil Sol Parti'nin yüzde 7 barajını geçemeyebileceğini öne sürdü.

HDP'nin kenti yaptırdıkları anketlerde yüzde 9 civarında oyu olduğunu belirten Daşdemir, bu oyun blok olarak Yeşil Sol'a geçmeyeceğini iddia etti.

Yandaş isim Daşdemir'in iddiası şöyle:

"Optimar Araştırma ekibi, 1-7 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelini temsilen 77 ilde yüz yüze ve telefon ile yaptığı araştırmada HDP kapatıldıktan sonra seçmeninin hangi partiye yöneleceğini sordu.

Araştırmaya katılanlara göre HDP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 9,2. HDP kapatıldıktan sonra HDP seçmeninin yüzde 52,3’ü Yeşil Sol Parti’ye, yüzde 27,6’sı CHP’ye, yüzde 3,8’i Türkiye İşçi Partisi’ne, yüzde 2,2’si DEVA Partisi’ne, binde 8’i Memleket Partisi’ne, binde 8’i AK Parti’ye, binde 5’i İYİ Parti’ye, binde 4’ü Türkiye Değişim Partisi’ne ve binde 3’ü Saadet Parti’sine oyunu vereceğini söylüyor.

Yukarıdaki oranlardan da anlaşılacağı üzere HDP sadece yüzde 52,3’ünü yani yüzde 4,8’ini YSP’ye taşıyabiliyor.

HDP’den CHP’ye ise yüzde 27,6’sı geçiyor ki bu da yüzde 2,5’lik bir oy oranına tekabül ediyor. CHP’nin ilhak ettiği ya da HDP’ye iltica eden DEVA, SP, TDP gibi partilere yöneleceğini söyleyenler yüzde 2,9’a tekabül ediyor. Yani bu da binde 3’e denk geliyor. Bunlarla birlikte de HDP’den CHP’ye geçen oy oranı yüzde 2,8’e ulaşıyor. Anlaşılacağı üzere her dört kişiden birisi HDP’den CHP’ye yönelmiş durumda. Zaten bu süreçten önce de HDP’den CHP’ye kayan bir kitle vardı. Bunun oranı da yüzde 1.

Buradan hareketle bakacak olursak YSP’nin yüzde 7’lik seçim barajını geçememe ihtimali ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz.

Seçime bir aydan az süre kala HDP tabanını YSP’ye taşıyabilecek mi bilmiyoruz. Onu anlayabilmemiz için biraz daha zamana ihtiyaç var gibi duruyor."