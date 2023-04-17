AKP'ye yakın iki araştırma şirketi anket sonuçlarını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iktidara yakın iki anket şirketinin sonuçlarını köşesinden paylaştı.

Selvi, muhalefete yakın şirketlerin Kılıçdaroğlu lehine açık ara fark göstermeyen anket şirketlerini hedef aldığını iddia etti, Kılıçdaroğlu’nu yüzde 42.6, Erdoğan’ı yüzde 41.1 gösteren anketi yayınlayan Özer Sencar'ın böyle bir baskıyla karşılaştığını öne sürdü.

Selvi sonrasında Areda-Survey ve Optimar'ın anket sonuçlarını açıkladı: