AKP'ye yakın iki araştırma şirketi anket sonuçlarını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iktidara yakın iki anket şirketinin sonuçlarını köşesinden paylaştı.
Selvi, muhalefete yakın şirketlerin Kılıçdaroğlu lehine açık ara fark göstermeyen anket şirketlerini hedef aldığını iddia etti, Kılıçdaroğlu’nu yüzde 42.6, Erdoğan’ı yüzde 41.1 gösteren anketi yayınlayan Özer Sencar'ın böyle bir baskıyla karşılaştığını öne sürdü.
Selvi sonrasında Areda-Survey ve Optimar'ın anket sonuçlarını açıkladı:
- "Optimar’ın “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 45.9’u Erdoğan yanıtını veriyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 çıkıyor. Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olurken, Sinan Oğan’a destek yüzde 1.7 çıkıyor.
- Areda-Survey’in 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişi üzerinde yaptığı kamuoyu araştırması seçimlerin ilk turda biteceğini gösteriyor.
- Ankete katılanların yüzde 50.8’i Erdoğan derken, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 43.1’de kalıyor. Muharrem İnce yüzde 4.5 alırken, Sinan Oğan’a yüzde 1.6 oranında oy çıkıyor."