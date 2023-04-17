Hilal Kaplan-Tevfik Emre Sarı haberlerine erişim engeli getirildi

Süheyb Öğüt'ten boşanan Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan'ın Milat gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlenmesine yönelik haberlere yayın yasağı getirildi.

Halktv'de yer alan habere göre, Tevfik Emre Sarı'nın eski eşi Asuman Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Sabahtan akşama kadar Twitter’da Whatsapp’ta konuşurken uyarıyordum. O benim ablam diyordu, Hilal Abla. Abladan karı mı oldu şimdi?" sözleriyle açıklamalarda bulunduğu haberlere İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.