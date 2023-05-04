Yandaş anket firması 'bu rakamlara kefilim' dedi, kendi sonucunu açıkladı

AKP'ye yakın SONAR Araştırma'nın Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu, yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Bayrakçı'nın açıkladığı anket sonucuna göre ilk turda Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48,4, Kılıçdaroğlu'nun ise 44,1.

Seçimin ikinci turunda ise Bayrakçı, Erdoğan'ın 52,1'le seçimi kazanacağını, Kılıçdaroğlu'nun 47,9'da kalacağını öne sürdü.

Bayrakçı, "Bizim rakamlarımız 1-1,5 olarak aşağı ve yukarı da oynayabilir. Ben bu rakamlara kefilim. Aksini söyleyen herkesle de hesaplaşmaya hazırım" dedi.