15 anketin ortalaması: Kılıçdaroğlu 2,6 puan önde

Nisan ayında 15 firmanın yaptığı anketlerin ortalamasına göre Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy ortalaması derlendi.

Haber Merkezi

14 Mayıs cumhurbaşkanı seçimine 10 gün kaldı, kamuoyu araştırma firmaları son anketlerinden aldıkları sonuçları açıklamaya devam ediyor. 

Euronews Türkçe 15 kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı Nisan ayı anketlerinin ortalamasını aldı. O firmalar şöyle: Metropoll, Gezici, ORC, ALF, Optimar, SONAR, MAK, Aksoy, AR-G, Yöneylem, PİAR, Area, ArtıBir, HBS ve TEAM.

15 firmadan 12’sinin anketinde Kemal Kılıçdaroğlu yarışı önde götürüyor, 3 ankette ise (Optimar, SONAR ve HBS) Erdoğan ilk sırada. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra 15 anketin ortalamasına göre Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,6 oy alıyor. 

Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın oyu ise yüzde 45. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 5,1. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan da yüzde 2,4.

Anketlerin tamamı seçimin ikinci tura kalacağını gösteriyor. 

Haber

AKP gıda enflasyonunu yok sayıyor: 'Fiyatlar düştü denince sorun çözülmüyor'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, soğan ve et fiyatlarının gerilediğini savunurken, soL'a konuşan tarım ekonomistleri görmezden gelinen sorunların yapısallığına işaret etti.