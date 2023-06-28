Yanardağ'ı hedef gösteren İYİP söylem değiştirdi: 'Tutuklanması kabul edilemez'

Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları çarpıtılarak hedef gösterilen gazeteci Merdan Yanardağ çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Merdan Yanardağ'ın tutuklanması büyük tepki çekerken, İYİP'li bazı isimlerin Yanardağ'ı 'hain seveceni', 'sözde gazeteci', 'bebek katilini korudu' sözleriyle hedef alması ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla savcılığa şikayet etmesi yeniden gündeme geldi.

Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından yükselen tepkiler üzerine İYİP'ten 'eleştiri' açıklamaları gelmeye başladı.

Serbestiyet'e konuşan İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, "Bu fikri savundu diye içeriye alınması asla ve asla kabul edilemez. Bu artık Türkiye'de hukukun ne kadar ayaklar altına alındığının ve önümüzdeki dönemde nelerin olabileceğinin bir göstergesi" dedi.

İYİP'liler 'ifade özgürlüğü'nü kullanmış

Çömez şöyle devam etti:

"Ergenekon davasında beraber yargılanan biri olarak Merdan Bey'e geçmiş olsun diyorum. Merdan Bey'in televizyonda söyledikleri benim tasvip ettiğim şeyler değil. Keşke kendisiyle bir imkan bulup ekranlarda bunları konuşabilseydik. Bu fikri savundu diye içeriye alınması asla ve asla kabul edilemez. Bu artık Türkiye'de hukukun ne kadar ayaklar altına alındığının ve önümüzdeki dönemde nelerin olabileceğinin bir göstergesi."

Merdan Yanardağ’ın İYİP'lilerce hedef gösterildiği iddiasını da yanıtlayan Çömez, "Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının İyi Parti’nin bir kumpası olduğu iddiasını reddediyorum. Nasıl Sayın Yanardağ kendi düşüncelerini açıklama özgürlüğüne sahipse, İyi Partili yöneticiler de sahip. Bu da çok saygın bir tavırdır" ifadelerini kullandı.

İYİP'li isimler ne demişti?

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "TELE 1 televizyonunda yayınlanan bir programda Teröristbaşı Öcalan’a tecritin kaldırılması yönünde yapılan değerlendirmeler sebebiyle İYİ Parti Sözcüsü olarak söz konusu kanalın hiçbir yayın davetine icabet etmeyeceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

İBB İYİP Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da, "Senin ve senin gibi boş konuşan söz de muhalif görünümlüler muhalefete en büyük zararı verdi. Artık bir sussanız.. Sana Hain Apo sevecenliğinle mutluluklar.." demişti.

İYİP Ankara Milletvekili Adnan Beker ise "Bugün; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek sözde gazeteci Merdan Yanardağ’ın suçu ve suçluyu övme, terörist başı, bebek katili Öcalan’ı överek terör örgütü propagandası yapma suçlarını işlediğine yönelik savcılığa suç duyurusunda bulundum" demişti.