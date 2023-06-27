Hüseyin Aygün: Yanardağ’ı CHP’li dönek bir milletvekiliyle, İYİP sözcüsü içeri aldırdı

Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri çarpıtılarak hedef gösterilen gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı.

Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki gösterenlerden biri de CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün oldu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklanma sürecini hatırlatan Aygün, Yanardağ'ın hedef gösterilmesinde AKP'li Mehmet Ali Çelebi ve İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamalarına dikkat çekti.

Aygün, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Tıpkı Demirtaş’ı, İmralı ve Kandil’in tutuklatması gibi.. Merdan Yanardağ’ı da CHP’li dönek bir milletvekiliyle, İyi Parti sözcüsü içeri aldırdı. Bu ülkede iktidar, A’dan Z’ye, tepeden tırnağa değişecektir. Bu zor işe, muhalefetin tümden değişmesiyle başlanacaktır..”