Mersin Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumu çalındı.
İstasyonun güvenlik kamerasından tespit edilen 4 kişi, tohumlarla birlikte yakalandı.
DHA'nın haberine göre, tohumlar Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 4 kişinin tutuklandığını öğrenildi.
Yanan ormana atılacak tohumları çaldılar
Mersin'de orman yangınından etkilenen bölgeye atılacak kızılçam tohumları çalındı.
Haber Merkezi
Mersin Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumu çalındı.