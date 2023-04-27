Yanan mobilya atölyesinde bir işçinin daha cesedine ulaşıldı

Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesindeki bir mobilya atölyesinde geçtiğimiz hafta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere de sıçradı.

Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA müdahalesiyle söndürüldü.

İHA'nın haberine göre, 1 itfaiye erinin ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olarak aranan bir işçinin cesedine 8. günde ulaşıldı.

Ölenlerin kimliklerinin DNA incelemesi sonucu belirleneceği ifade edilirken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.