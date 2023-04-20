Mobilya fabrikasında yangın: 3 işçi,1 itfaiye eri yaşamını yitirdi

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde dün akşam mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü.

Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine yangın yerindeki bazı ekipler duruma müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın (30) cesedi enkaz altından çıkartıldı. 4 kişinin daha yıkıntıların altında olduğunu değerlendiren ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay yerine gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, marangoz işletmelerinin olduğu kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

3 işçinin cesedine ulaşıldı

Yapılan çalışmalar sonucu sabah saatlerinde 3 işçinin de cesedi enkaz altından çıkarıldı.

İşyeri içerisinde olduğu değerlendirilen 1 işçiye ulaşmak için ekipler çalışmasını sürdürüyor. (AA)