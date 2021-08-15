Yanan köyler taşınıyor, golf otelleri projesi ısınıyor

Manavgat'ta yangının yıkıma uğrattığı köylerden olan Oymapınar, Karavca ve Değirmenli köylüsü yurttaşlar, köylerinden çıkarılacakları konusunda endişeliler. Yaşadıklarını soL ile paylaşan yurttaşların anlatımına göre bu köylerde yaşayanlarla görüşen ve aralarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da olduğu yetkililer, evlerinin yandığı yerden 500 metre yukarıda iskan edileceklerini bildirdi. Buna gerekçe olarak da içme suyu projesini gösterdiler.

'Zaten 30 yıl önce köyümüzden olduk yeniden aynı şeyi yaşamak istemiyoruz'

Değirmenli köylülerinden Halil Bey'le görüştüğümüzde, "daha evvel burada baraj yapılacağı ve içme suyu projesi inşa edileceği için zaten köylerimizden edildik ve buralara yerleştirildik. Şimdi evimiz yandı, ama yetkililer evlerimizin yandıkları yerde değil buradan 500 metre yukarıda yapılacağını söylüyor, zaten 30 yıl önce köylerimizden olduk şimdi yine aynı şeyi mi yaşayacağız" diye konuştu.

Boşaltılacak köylere golf otelleri ve turizm projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Oymapınar Barajı çevresindeki köyleri kapsayan golf otelleri ve turizm projesi 1 Mayıs 2005 tarihli 25692 sayılı resmi gazetede duyurulmuştu. Köylülerin yaşadıkları yerleri etkileyecek bu proje çevre gönüllülerinden ve köylülerden gelen itirazlar sonucunda beklemeye alınmıştı. Bugün yangın sonrasında boşaltılması konuşulan köylerin projedeki alanda olması yaşanan durumun en azından bir fırsatçılık olduğunu düşündürüyor. Bunun ötesinde kasıtlar aramak da çok saçma olmayacaktır.

Evleri yanan köylüler evlerinin yandıkları yerde yeniden yapılmasını talep ediyor. Geçim ekonomilerini uzunca bir zamandır yeni kurulan köylerde inşa eden köylüler biraz ötede yeni bir yere taşınmanın yerine köylerini terk etmenin bile daha mantıklı olacağını söyledi.