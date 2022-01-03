Yamal hattındaki Rus doğalgazı 14 gündür doğuya akıyor

Alman şebeke operatörü Gascade'dan Pazar günü edinilen verilere göre, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz sevkıyatında kullanılan Yamal-Avrupa boru hattındaki gaz 14 gündür aralıksız olarak doğuya doğru akıyor.

Reuters'ın haberine göre veriler Almanya-Polonya sınırındaki Mallnow ölçüm noktasından doğuya giden gaz hacminin yaklaşık 5,9 kilovat/saate ulaştığını ve son 24 saatte değişmediğini gösterdi.

Rusya'nın Avrupa ve Türkiye'ye yıllık gaz ihracatının yaklaşık 6'da biri bu hat üzerinden yapılıyor.

Rus enerji devi Gazprom Pazartesi günü de Yamal boru hattı üzerinden ihracat için gaz geçişi rezerve etmedi. Şirket geçen ay yapılan ihalede Ocak ayı için bu hat üzerinden 8,3 milyon kilovat/saat gaz transit kapasitesi rezerve etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta yaptığı açıklamada Almanya'nın aşırı ısınan piyasayı rahatlatmak yerine Rus doğalgazını Polonya ve Ukrayna'ya yeniden sattığını belirtmiş, Yamal boru hattından akışın tersine dönmesinden ve fırlayan fiyatlardan Alman gaz ithalatçılarını sorumlu tutmuştu.

Öte yandan Rus doğalgazının Avrupa'ya sevkindeki bir başka rota olan Velke Kapusany sınır noktasında Ukrayna'dan Slovakya'ya kapasite atamaları da bugün itibariyle daha da düştü.

Slovak boru hattı operatörü Eustream'in verilerine göre kapasite 24 Şubat 2021'den beri en düşük seviyesine ulaşarak bugün 275 bin 827 megavat/saat oldu. Bu rakam Pazar günü 375 bin 740 megavat/saatti.