Putin: Kuzey Akım 2 tamamlandı, Avrupa için karar zamanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlandığını, sıranın Avrupa'nın karar vermesine geldiğini bildirdi.

Rus enerji devi Gazprom'un Başkanı Alexey Miller'in de hazır bulunduğu kabine toplantısında konuşan Putin, ikiz borulardan ikincisine doğalgaz pompalandığını belirterek, Kuzey Akım 2'nin gaz sevkıyatına hazır olduğunu duyurdu.

Putin hattın çalışmaya başlamasıyla ilgili "Bunlar Avrupa'daki ortaklarımızın çözmesi gereken meseleler. Şimdi sıra onlarda. Biz ve ortaklarımız, bu arada Avrupalı şirketler ek rotayı yaratma görevimizi tamamladık. Kuzey Akım 2 faaliyete hazır" dedi.

Gazprom ve projenin diğer ortaklarını kutlayan Putin, Avrupa tarafının karar vermesi halinde büyük miktarda ilave Rus doğalgazının sevkıyatının hemen başlayacağını söyledi; Avrupa'ya bu hat üzerinden sevk edilecek doğalgazın miktarınıysa yıllık yaklaşık 55 milyar metreküp olarak açıkladı.

Fiyatlardaki düşüşü Ukrayna da hissedecek

Kuzey Akım 2'nin faaliyete başlamasıyla birlikte Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında bir düşüş yaşanacağını, Rus gazını alan ülkelerdeki tüketicilerin fiyatlardaki düşüşü "derhal" hissedeceğini söyleyen Putin fiyatlardaki düşüşün "Ukrayna'da bile" etkisinin hissedileceğini dile getirdi. Putin "Elbette bu aynı zamanda maalesef siyasi nedenlerle Rus gazını doğrudan almayı reddederek yüksek fiyatlarla almaya zorlanan Ukrayna'daki fiyatları da etkileyecek" dedi.

Almanya onay sürecini durdurmuştu

Kuzey Akım 2'den doğalgaz sevkıyatının başlayabilmesi için Almanya'daki düzenleyici kurum Federal Şebeke Ajansı'nın onayı bekleniyor. Kurum onay sürecini, Alman yasalarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekçesiyle Kasım ayında dondurmuş, Aralık ayı ortasında yaptığı açıklamadaysa, boru hattına ruhsatla ilgili kararın önümüzdeki yıl yaz ayları öncesinde çıkmayacağını bildirmişti.