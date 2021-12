Kuzey Akım 2 – 'Apolitik bir özel sektör projesi'

Rusya ile Almanya arasında, Baltık Denizi altından geçen Nord Stream 2 gaz boru hattının inşaatı 10 Eylül sabahı tamamlanmıştı. Rus enerji grubu Gazprom 2021 yılı içerisinde hattın çalışmaya başlamasını planlıyordu. Hattın işletmesinden sorumlu şirket Nord Stream 2 AG, geçtiğimiz hafta hattın ikinci yarısının gaz ile doldurulmaya başlandığını, 4 hafta sürecek bu işlemden sonra hattın işlerlik kazanacağını açıklamıştı.

Ancak, hattan gaz akışının başlamasının önünde bir takım bürokratik engeller mevcut. Almanya Federal Hatlar Kurumu, geçtiğimiz ay, Kuzey Akım 2'nin sertifikasını dondurmuştu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, boru hattının Almanya'daki bölümünün "bağımsız iletim operatörü" koşullarını karşılayamadığı belirtilmiş, operatörün ancak Alman hukuku altında yasal forma bürünmesi durumunda projeye sertifika sağlanacağını belirtmişti. İsviçre merkezli Kuzey Akım 2 AG şirketi, boru hattının Almanya bölümü için Alman hukukuna bağlı bir şirket kurmayı planlıyor.

Yaklaşık 1230 km uzunluğundaki hat, pek çokları tarafından, Avrupa’yı enerji arzı üzerinden esir alabilecek bir proje olduğu için eleştiriliyor. ABD ve bazı AB ülkeleri Almanya’yı, proje üzerinden Rusya’yı, Ukrayna politikaları konusunda sıkıştırmak için bir araç olarak kullanması konusunda cesaretlendirmeye çalışıyor.

Çiçeği burnunda SPD’li Şansölye Scholz ise projenin politik bir karar alınması gereken bir tarafının kalmadığını, özel sektöre ait bu proje konusunda atılması gereken son bürokratik adımların da, Alman otoriteleri tarafından “apolitik” bir kararla atılacağını, geçtiğimiz hafta yapılan AB Zirvesi sonrasında açıkladı.

Öte yandan, Yeşiller üyesi Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, boru hattı karşıtlarını bir ittifakta buluşturmak konusunda kararlı. Özellikle Polonya’da karşılık bulan bu karşıtlık, Rusya ile Batı arasındaki gerilimin arttığı her başlıkta, Kuzey Akım 2’nin de yaptırım listesine dahil edilmesini talep ediyor. Almanya için en ucuz gaz sağlayıcısı durumundaki Rusya’dan alınmayan her metreküp gaz, diğer gaz satıcılarının fiyat artırımına gitmesi için açık davet olarak algılanıyor ve Almanya’da gaz fiyatları her geçen gün artıyor. Yeşiller’in bir çelişkisi ise Rusya’dan gaz alımının tamamen durdurulması durumunda, Almanya’nın mecburen kömür santrallerine geçiş yapmak zorunda kalacak olması. Enerji konusunda “temiz” ve “sürdürülebilir” kelimelerini dilinden düşürmeyen Yeşiller’in eninde sonunda bu gerçekle yüzleşmesi kaçınılmaz.

Baerbock’un umduğu Rusya karşıtı cephenin önündeki bir diğer engelse, Merkel ve Biden yönetimleri arasında geçtiğimiz Kasım ayında yapılan anlaşma. Bu anlaşmaya göre, Rusya, Ukrayna’ya olan gaz tedarik yükümlülüğünü yerine getirdiği sürece, Washington, boru hattına başka yaptırımlar uygulamayacak.

ABD ve Rusya arasındaki gerilim artmaya devam ettiği, Rusya’nın dört koldan sıkıştırılması planı işlediği sürece, bu anlaşmanın geçerliliğini uzun süre koruyacağını düşünmek zor. Şu kadarı ise açık olmalı, Kuzey Akım 2 boru hattı ile ilgili hiçbir şey apolitik olma şansına sahip değil ve neredeyse bütün bir kıtanın ısınma ihtiyacı, emperyalist ülkeler ve çok uluslu tekellerin çıkar çatışmalarının ne yönde gelişeceğine bağlı.