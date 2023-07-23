Yalova’da susuz kalan köylü yol kapattı

Yalova'nın Kirazlı köyünde, haftalardır su sıkıntısı yaşadıklarını iddia eden köylüler, köy yolunu trafiğe kapadı.

Kirazlı köyünde yaklaşık iki aydır yaşanan su kesintileri nedeniyle iki büyükbaş hayvanının öldüğünü söyleyen Metin Aslan, ineklerini köy girişine getirerek köy yolunu kapattı. Arslan, büyükbaş hayvanlara pet şişeyle su içirdi.

Köylüler de Arslan'a destek verince yaklaşık 100 kişi köy yolunda eyleme başladı.

Kirazlı Köyü Muhtarı Mustafa Temel ise yaşanan su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek, "Bir gün su geliyor, bir gün gelmiyor, ayıptır" dedi.

Yetkililerden sorunun çözümü için söz alan yurttaşlar eylemlerine son verdi. (AA)