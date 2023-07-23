Ankara'ya yürümelerine izin verilmeyen emekliler oturma eylemi başlattı

Emekli maaşına yapılan yüzde 25 oranındaki artışı protesto etmek için Ankara’ya yürümek isteyen bir grup emekli, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından izin verilmeyince Gebze meydanındaki Çamlık Parkı’nda oturma eylemine başladı.

Emekli Selçuk Süzen, ücrette adalet beklediklerini belirterek şöyle konuştu: “Emekli zammını protesto etmek için, 14 Mayıs’ta Kocaeli Valiliği’ne Ankara’ya yürümek için dilekçe verdik. Fakat dilekçemiz, reddedildi. Ankara’ya yürüyüşümüz güvenlik nedeni ile kabul edilmedi. Biz de bunun için emekliler olarak Gebze Çamlık Parkı’nda oturma eylemi düzenliyoruz. Bu eylememiz bugün için devam ediyor. Önümüzde hafta içi de müracaat edip, iznimizi aldıktan sonra devam ettireceğiz. Biz emekliler olarak adalet istiyoruz. Memura yapılan maaş zammı ile emeklilere yapılan maaş zammı arasındaki ayrım emeklileri derinden üzmüştür. Hükümetimizin bu yanlıştan dönmesini istiyoruz. Biz, aynı yerlerden alışveriş yapıyoruz, aynı yerlerde yiyip içiyoruz; onlara farklı maaş zammı, bize farklı maaş zammı maalesef bizi derinden üzüyor. Hükümetimizden kısa sürede çözüm bekliyoruz, adalet bekliyoruz.” (ANKA)