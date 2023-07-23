OECD araştırması: Türkiye 'geçim derdi'nde birinci sırada

OECD'nin yaptığı araştırmaya göre, yüksek enflasyon nedeniyle örgüte bağlı ülkelerde yaşayan her 10 aileden 9'u hayat pahalılığı ve fiyat artışlarından endişe duyduğunu belirtti.

OECD ülkeleri arasında ailesini geçindirmekte en çok zorlanan ebeveynler Türkiye'de yaşıyor. Araştırmaya göre ailelerin yüzde 70'inden fazlası temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişeli. Türkiye, bu konuda yüzde 47'lik OECD ortalamasının çok üzerinde yer alıyor.

Türkiye'nin ardından Şili ve Meksika'daki ebeveynler, geçim derdini en çok hissedilenler olarak araştırmada ilk 3 sırayı oluşturdu. En az geçim derdi yaşayanlar ise Danimarka, Hollanda ve İsviçre'de yaşayan aileler.

T24'te yer alan habere göre, ailelerin yaklaşık yüzde 47'si gıda, ev harcamaları, enerji ve borçlardan oluşan temel harcamaları bile karşılayamamaktan endişe duyuyor.



Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 33'ü, olası bir ekonomik bunalımda kendi hükümetlerinin yapacağı yardımın yeterli olacağını düşünüyor. Katılımcılar, ekonomik zorlukları aşmada arkadaşları ve ailelerine daha fazla güveniyor.