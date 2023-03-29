Yalı Parti’sinin ev sahibi ilk kez konuştu: 'AKP’yle zengin olmadım'

Gazeteci Barış Terkoğlu geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında bir Yalı Partisi’nden bahsetmişti. Yazıda Beykoz’da bulunan ve Hasan Dağcı’ya ait yalıda bir toplantı yapıldığını, söz konusu toplantıya AKP’ye yakın patronların da katıldığını ve Erdoğan’ın kaybetmesi durumunda nasıl yumuşak bir geçiş yapacaklarını planladıklarını konu alıyordu. Söz konusu toplantıda gazetecilerin de yer aldığını belirtiliyordu.

'17 yıldır hiç görüşmedik'

Halk TV'den Seyhan Avşar, iddiaların odağındaki Hasan Dağcı’yla Yalı Partisi’ni ve konuşulanları görüştü. Dağcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 17 yıldır hiç görüşmediğini öne sürdü. Bunun nedeninin ise "kendisinin yaşam tarzından kaynaklı olduğunu" iddia etti.

AKP döneminde aldığı milyon dolarlık ihaleleri ve aşırı zenginleşmesiyle ilgiliyse Dağcı, “Ben AKP’den önce de zengindim. Param vardı, arabalarım vardı. AKP’yle zengin olmadım” dedi.

'Muharrem İnce’ye oy verdim'

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmaması için çaba sarf ettikleri yönündeki iddia, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanmasının kendilerinde tedirginlik yaratıp yaratmadığı sorulan Dağcı, “Ben Muharrem İnce’ye oy verdim. Ama Belediye seçimlerinde ne İmamoğlu’na ne de Binali Yıldırım’a oy vermedim. Ben eskiden Refah Partiliydim. Sonrasında Ecevitçi oldum” diye konuştu. Evinde yapılan toplantıyı ise inkar etti.