'Kılıçdaroğlu'na karşı Yalı Partisi' haberine yasaklama

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun 23 Mart 2023 tarihli "Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi'" başlıklı yazısına İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı üzerine erişim engeli getirildi.

Yazıya konu İstanbul Beykoz'daki yalının sahibi olduğu belirtilen Hasan Dağcı tarafından 'kişilik hakları ihlali' gerekçesiyle yapılan erişim engeli talebini değerlendiren mahkeme, yazının ilgili içerikte 'talep edeni açıkça halk nazarında küçük düşürecek ve kişilik haklarını ihlal edecek unsurların ilk bakışta tespit edilemediği' ve 'basın ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden' reddine karar verdi.

Ancak Dağcı'nın itirazı üzerine mahkeme tarafından yazıya bu kez erişim engeli kararı verildi.

Terkoğlu o yazısında, BAE'de firari durumda bulunan ülkücü mafya Sedat Peker tarafından yeniden duyurulan Hasan Dağcı'nın yalısında yapılan bir toplantıyı aktarmıştı. Yazıya göre, 'beşli çete' diye tabir edilen sermaye çevrelerinin ve Erdoğan'ın çok yakın bir akrabasının da yer aldığı söz konusu bu toplantıda, hedef CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.

Yazıda "Erdoğan'ın kaybetmesinden endişe eden bu çevrelerin CHP Genel Başkanı'nın adaylığının önüne geçmek için gazeteci olarak bilinen bazı isimler üzerinden itibarsızlaştırma çalışmasının da başarısızlıkla sonuçlanması üzerine bir başka planı devreye sokmak istediği" belirtiliyordu.

Aynı zamanda Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından söz konusu haberin kaynağı dışındaki linklerine de erişim engeli kararı bildirildi. Bunlardan biri de soL Haber Portalı oldu.