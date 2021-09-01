Yaklaşık 120 Almanya vatandaşı Türkiye'den çıkamıyor

Türkiye'de yaklaşık 120 Almanya vatandaşının ülkeye dönüşüne izin verilmiyor. 61 Alman vatandaşının Türkiye'de tutuklu olduğu kaydedilirken, 58 vatandaş hakkındaysa yurt dışı yasağı kararı bulunuyor.

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Türkiye'nin yaklaşık 120 Almanya vatandaşının ülkeye dönüşüne izin vermediği belirtildi.

Tagesspiegel'de yer alan habere göre, Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen Alman vatandaşlarına ilişkin hükümete bir soru önergesi verdi.

Önergeye verilen yanıta göre, Türkiye'den Almanya'ya dönemeyen yaklaşık 120 kişinin yarısından fazlası Türkiye'de tutuklu bulunuyor. Diğer Alman vatandaşlarınaysa yurt dışına çıkış yasağı getirildiği aktarıldı.

Alman vatandaşlarının sosyal medyada "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla Türkiye'de tutulduğunu söyleyen Akbulut, hükümeti buna dair yeterli adım atmamakla suçladı.

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