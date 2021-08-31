Almanya’da Ziraat Bankası ile ilgili büyük yolsuzluk iddiası

CHP'li eski milletvekili Erdal Aksünger, Almanya'da Ziraat Bankası ile ilgili büyük yolsuzluk iddiaları olduğunu aktardı.

Aksünger'in aktardığı iddiaya göre, Abdullah Balyoz isimli kişi, Deutsche Bank üzerinden sahte evraklarla Türkiye’ye para transfer etti. Ziraat bankasına verilmiş 14 Milyar avroluk Deutsche Bank teminat mektubununsa sahte olduğu söyleniyor.

Söz konusu sahteciliği üst düzey devlet yetkililerinin de bildiği bazı yetkililerin de olayın içinde yer aldığı iddia ediliyor.

Aksünger'in iddiaya ilişkin paylaştığı belge şöyle:

Almanya'da geçen ay gündeme geldi

Alman basını, geçtiğimiz ay Alman Bankacılık Denetleme Kurulu'nun (Bafin) Ziraat Bankası'nın Almanya'nın Frankfurt kentindeki bağlı kuruluşuna kredi ve bilanço tablosunda usulsüzlük yapıldığı şüphesiyle soruşturma başlatacağını açıklamıştı.

Reuters'a konuşan bazı kaynaklar da, bazı para transferi verilerinin bilanço tablosuyla uyuşmadığını iddia ederken, Bafin'in Türkiye'den Almanya'ya yapılan yönetici atamalarını reddettiği öne sürülmüştü.

3 gün önce de, Bafin'in Almanya'da Ziraat Bankası'na kısıtlamalar getirdiği ve ağır para cezası kestiği iddia edilmişti.