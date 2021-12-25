Yakılarak öldürülen Suriyeli işçilerin aileleri konuştu: Kimse bize haber vermedi

İzmir'de üç Suriyeli işçinin yakılarak öldürülmesinin ardından ailelerinden açıklama geldi.

Rûdaw'a konuşan Ahmed al-Ali'nin kardeşi Hüseyin al-Ali, “21 yaşındaki kardeşim Ahmed al-Ali, 17 Kasım'da burada hayatını kaybetti. Bildiğiniz gibi burada bir yangın çıkmış ve bunun sonucunda hayatını kaybetmiştir. Kimse bize haber vermedi, Suriyeli birinden haber aldık. Burada hayat çok zor, neredeyse ölüyoruz. Devleti ve ilgili tüm kuruluşları haklarımıza sahip çıkmaya çağırıyorum” dedi.

Muhammed el-Bish'in kardeşi Ahmed el-Bish ise, "17 yaşındaki kardeşim Muhammed el-Bish 17 Kasım'da öldü. AK Parti'yi, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarını, göçmen örgütlerini, insan hakları örgütlerini ve Birleşmiş Milletler'i bu tür olayların bir daha yaşanmaması için müdahale etmeye çağırıyoruz. Maalesef bu bazı ırkçı insanların saldırıları sonucu oluyor" diye konuştu.

Mamun el-Nabhan'ın kardeşi Ahmed el-Nabhan da “23 yaşındaki kardeşim Mamun el-Nabhan burada hayatını kaybetti. Onlarla çalışan biri olayı bize bildirdi. Hükümetin adaleti yerine getirmesini ve failleri en ağır cezalarla cezalandırmasını ve ırkçılığın önlenmesini istiyoruz. Hepimiz Türk, Suriyeli, Iraklı ve Ürdünlüyüz” açıklamasında bulundu.