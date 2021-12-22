Suriyeli işçiler işyerinde uyurken öldürülmüş: Suçunu itiraf eden katil tutuklandı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, İzmir Güzelbahçe’de geçtiğimiz ay öldürülen üç Suriyeli sığınmacıyla ilgili açıklama yaptı.

Suriyeli işçiler Ahmed El Ali, Memun En Nebhan ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in 16 Kasım'da yaşamını yitirdiğini duyuran İHD ailelerle iletişime geçtiklerini, olay yerini incelediklerini ve olayın gerçekleştiği işyerinin sahibi ve avukatlarıyla görüştüklerini duyurdu.

İşçiler 2 gün sonra hastanede ölmüş

Suriyeli sığınmacı işçilerin kaldığı odanın Kemal Korukmaz isimli kişi tarafından sabaha karşı 04.00 sularında ateşe verildiği, yangını gören diğer işçilerin ambulans ve itfaiye ile işyeri sahibine haber verdikleri söylenen açıklamada, işçilerin olay gününden 2 gün sonra Bozyaka Eğitim Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yeşilyurt Katip Çelebi hastanelerinde yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Suçunu itiraf etti, tutuklandı

Katil Kemal Korukmaz'ın bir arkadaşına "Orası yanacak, o Suriyeliler bugün ölecek" dediğine yer verilen İHD açıklamasında Korukmaz'ın daha sonra 2 kişiyi bıçakladığı için ifade verirken suçunu itiraf ettiği söylendi.

Korukmaz'ın, "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı. Öte yandan katilin "akıl sağlığının yerinde olmadığı" şüphesiyle hastaneye sevkinin istendiği öğrenildi.

'Irkçı saikle cinayet işlenmediği gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor'

İHD İzmir Şubesi açıklamasında dosyanın incelendiği belirtilirken şöyle denildi:

"Kamuoyunda kişinin akli dengesinin bozuk olduğu, Suriyeli mültecilere yönelik ırkçı saikle cinayet işlemediği gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu durum ırkçı saikle işlenen cinayetin örtbas edilmesine yöneliktir. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerini takip edeceğimizi ve ilerleyen aşamalarda bilgilendirmeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz."

'İşsizliğin sorumlusu olarak gösterilmeleri onları ırkçı saldırılara açık hale getiriyor'

Açıklamada ayrıca "Türkiye'de yoksulluğun, işsizliğin sorumlusu olarak mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin gösterilemesi onları nefret söylemine maruz bırakarak ırkçı saldırılara açık hale getiriyor. Güzelbahçe'de yaşanan saldırıyla ilgili adli ve idari yönden etkin bir soruşturma süreci yürütmeye davet ediyoruz. Sürecin takipçisi ve müdahili olduğumuzu, dosyanın takipçisi olduğumuzu buradan kamuoyu ile paylaşıyoruz" denildi.