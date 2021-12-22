İzmir'de üç sığınmacının yakılarak öldürüldüğü iddia edildi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, İzmir’de geçen ay üç Suriyeli sığınmacının benzinle yakılarak öldürüldüğünü duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İHD İzmir Şubesi, "16 Kasım'da İzmir Güzelbahçe'de 3 Suriyeli Mülteci gencin benzinle yakılarak hayatını kaybettiği duyumunu aldık. Mülteci dernekleri ve hak örgütleriyle beraber yaptığımız ilk araştırmalarda şunlar tespit edildi: Olay 16 Kasım'da gerçekleşmiş. 3 Suriye uyruklu mültecinin üzerlerine benzin dökülerek, yanarak yaşamlarını yitirdikleri bilgisi edinilmiştir. Aynı şahsın olay günü 2 kişiyi daha bıçakladığı bilgisi de bulunmaktadır. Yaşamını yitiren mültecilerin ailelerinin karakola çağrıldığı ve susmaları için uyarıldıkları bilgileri de yer almaktadır" ifadesini kullandı.

İHD İzmir Şubesi, sürecin takipçisi olacağını söyledi.