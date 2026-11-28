Zonguldak’ta, 10 Kasım 2023 tarihinde Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’taki ormandan geçenler yanmış bir insan cesedi fark etti. Bunun üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Yapılan incelemelerde üzerine benzin dökülüp yakıldığı tespit edilen cesedin, kaçak olarak işletilen kömür madeni ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye (50) ait olduğu belirlendi.

Nourtani’nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın tutuklandı. Ocak çalışanları Sercan K., Eray D. ve kömür ticareti yapan Alaattin Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddianamede sanıkların "Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır" korkusuyla hareket ettikleri ifade edilerek "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, Nourtani’nin "iş kazası"nda öldüğü kabul edildi, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlarından ocak sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu’na 5 yıl 8 ay, Ahmet Aydın’a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4,5 yıl, Sercan K. ve Eray D.'ye aynı suçtan 2 yıl, Alaattin Ç.'ye de aynı suçtan fiil sonrası davranışları dikkate alınarak takdiri indirimli 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Körnöş, Gideroğlu ve Aydın’ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Gerekçeli karar

DHA'nın haberine göre, mahkeme, 77 sayfalık gerekçeli kararında, sanıklara suça elverişli kişilikleri, samimi ve muteber pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanmadığı, Alaattin Ç. hakkında olayı öğrendikten sonra avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, suçun aydınlatılmasına yardımcı olduğu için indirim uygulandığı belirtildi.

Cesedi yaktığını itiraf eden Ahmet Aydın'ın "delil karartma" suçunda eylemin "vahşi niteliği göz önüne alındığı"nda ifadeleri ile üst sınırdan ceza verildiği kaydedildi.

İstinaf kararı isabetli buldu

Dava dosyası, Cumhuriyet savcısının, sanık ve müşteki avukatlarının itirazlarının incelenmesi için Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde istinaf edildi.

İstinaf mahkemesi, tüm talepleri reddederek mahkemenin verdiği kararı isabetli bulduğunu belirtti. Taraflar dosyayı yargıtaya taşıdı. Nourtani ailesi, yerel mahkemenin yargılama sürecinde Vezir Mohammad Nourtani’nin yakılarak öldürüldüğünün gözetilmediği, sanıklar hakkında verilen cezaların yetersiz olduğu, suç vasfında yanılgıya düşüldüğünü belirtti.

Haklarında hapis cezası verilen sanıklar da bilirkişi raporlarını hatalı ve eksik bulduklarını, eksik araştırma ve inceleme neticesinde haklarında mahkumiyet kararı verildiğini belirterek beraatlerini istedi.

Yargıtay itirazları reddetti

Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, yapılan itirazların reddine, yerel mahkeme ve istinaf kararlarının onanmasına karar verdi.

Karara ilişkin gerekçede ise dosyadaki delillerle birlikte vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığına dikkat çekildi.

Kararda, şöyle denildi:

“Yargılama sürecindeki işlemlerin usül ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla,

Bölge Adliye Mahkemesinin kararında sanıklar Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu müdafileri ile katılan vekili tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve 5271 sayılı CMK'nın 289/1’inci maddesi ile sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden, aynı Kanun'un 302/1’inci maddesi uyarınca Tebliğname'ye uygun olarak, oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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