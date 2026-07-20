Yahya Sinvar’ın ardından: Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayye oldu

Filistin direniş örgütü Hamas, 2024’te Gazze’de İsrail güçleriyle çarpışarak yaşamını yitiren Yahya Sinvar’ın ardından siyasi büro başkanlığına Halil el-Hayye’nin seçildiğini duyurdu.

Resmi açıklama, örgütün dün basında Hamas'ın iç liderlik seçimlerinin sonuçlarını açıkladığını belirten haberleri yalanlamasının ardından geldi.

Hamas daha önce yaptığı açıklamada, seçim süreciyle ilgili olarak ismi açıklanmayan örgüt kaynaklarına dayandırılan asılsız haberleri reddetmiş ve o sırada henüz resmi bir sonucun açıklanmadığını vurgulamıştı.

Söz konusu haberlerde Hamas’ın iç seçimlerinde Gazze kanadında el-Hayye’nin Halid Meşal’den daha fazla oy aldığı belirtilmişti.

Bugün yapılan resmi duyuruyla El-Hayye’nin Hamas’ın Yahya Sinvar’dan sonraki siyasi lideri olarak seçildiği kesinleşti.

Yahya Sinvar, 17 Ekim 2024’te Gazze’nin güneyindeki Refah’ta İsrail işgal güçleriyle yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirmişti. Aksa Tufanı Operasyonu'nun önemli isimlerinden biri olan Yahya Sinvar, İsmail Haniye’nin İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Hamas’ın Siyasi Büro liderliğini üstlenmişti.

Sinvar’ın ölümü sonrası yeni bir siyasi lider seçilinceye dek Hamas 5 üyeli bir komiteyle yönetilmeye başlamıştı. Komite Hamas Danışma Konseyi Başkanı Muhammed Derviş İsmail, Gazze bürosundan Halil el-Hayye, Batı Şeria bürosundan Zahir Cebbarin, dış ilişkiler bürosundan Halid Meşal ve uluslararası ilişkilerden sorumlu Musa Ebu Merzuk'tan oluşuyordu.

Üyelerinin farklı pozisyonları nedeniyle kırılgan olan bu komitede El-Hayye ve Cebbarin, Sinvar-Aruri çizgisini temsil ederken, Ebu Merzuk, Meşal'in temsil ettiği Türkiye-Katar çizgisine yakın duruyordu.

Halil el-Hayye kimdir?

1960 yılında Gazze Şeridi’nde doğan Halil el-Hayye, Hamas’ın kurucu liderlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1980’lerin başında İslami hareket içinde aktif rol aldıktan sonra, 1987’de kurulmasıyla birlikte Hamas’a katıldı.

El-Hayye, 2006 Filistin yasama seçimlerinde öne çıkan bir siyasi figür haline geldi ve kilit siyasi müzakerelerde ve karar alma süreçlerinde Hamas'ı temsil etti.

Yıllar içinde, Gazze Şehri’ndeki yerel liderlik pozisyonlarından Gazze Şeridi’ndeki üst düzey liderliğe ve Hamas Siyasi Büro üyeliğine kadar hareketin kurumsal kademelerinde yükseldi.

7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı Operasyonu öncesinde el-Hayye, Siyasi Büro’nun diğer üyeleriyle birlikte Hamas’ın dış ilişkiler portföyünü yönetmek üzere Gazze’den ayrılmıştı.

İsrail tarafından çok kez hedef alındı, üç oğlunu kaybetti

El-Hayye ve ailesi, yıllar boyunca defalarca İsrail’in saldırılarının hedefi oldu.

2007 yılında, İsrail’in Gazze Şehri’nin Şucaiyye mahallesindeki aile evine düzenlediği saldırıda birkaç akrabası hayatını kaybetti.

İsrail’in 2014’te Gazze’ye yönelik saldırganlığı sırasında savaş uçakları en büyük oğlu Usame’nin evini bombaladı; Usame, eşi ve üç çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

Eylül 2025’te el-Hayye, Katar’ın Doha kentinde Hamas liderlerini hedef alan bir İsrail suikast girişiminden kurtuldu. Bu saldırıda oğlu Hammam ve üç yoldaşını kaybetti.

En son olarak, Mayıs 2026’daki İsrail’in Gazze saldırıları sırasında diğer oğlu Azzam, Gazze Şehri’nde düzenlenen bir İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

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