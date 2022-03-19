Yağmur Sönmez AVM otoparkında öldürülmüştü: 'Adaletsizliğin hedefi olmak istemiyoruz!'

İstanbul Bakırköy Ataköy’de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında Murat Bayırköylü eski sevgilisi Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etmişti. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sönmez'i hastaneye kaldırmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yağmur Sönmez hayatını kaybetmişti.

Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirtildi.

'Bu çürümüş düzenin bizi hayattan koparmasına daha fazla izin veremeyiz'

Bakırköy'de yaşanan kadın cinayeti üzerine Bakırköy Kadın Dayanışma Komitesi (KDK) de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu çürümüş düzenin bizi hayattan koparmasına daha fazla izin veremeyiz. Herkesin tek başına ayakta kalmaya çalışmasına ve tükenmesine izin veremeyiz. Bu yüzden Bakırköy'de ve ülkenin, dünyanın dört bir yanında işlenen kadın cinayetlerine sessiz kalmıyoruz. Kalmayacağız! Dayanışmaya ihtiyacımız var! Birlikte mücadele etmeye ihtiyacımız var" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Tarih 18 Mart 2022. İstanbul Bakırköy'de bir AVM'nin otoparkında, 21 yaşında gencecik bir kadın, tacize uğradığı erkek tarafından tüfekle vurularak öldürülüyor. Kimi haber sitesi eski sevgilisi diyor, kimisi eşi, kimi de çıkma teklifini kabul etmediği gerekçesiyle öldürüldüğünü yazıyor. Gerçek sebebinin ne önemi var? Soruyoruz. Bir kadın daha bu sistemin kurbanı oldu. Hayalleri, yaşamı elinden alındı. Her gün yeni bir cinayete uyanıyoruz derken bunun abartılmış bir tarafının olmadığını artık hepimiz kabul etmiş bir haldeyiz. 'Kabul etmek' demek bile canımızı acıtıyor. Her gün sokakta, toplu taşımada, işyerinde, evde canımıza kasteden olacak mı korkusuyla yaşıyoruz.

Kadınları hiçe sayan adaletsizliğin ve artan şiddetin hedefi olmak istemiyoruz. Her cinayetin biraz daha kanıksanmasını, kabul edilmesini istemiyoruz.

Çürüyen toplumsal ilişkilerin, işlemeyen adaletin, sömürü mekanizmalarının ve dinci gericiliğin yarattığı zorbalığın oluşturduğu ateşten çemberde hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Böyle yaşamak istemiyoruz. Böyle yaşayamıyoruz! Bu çürümüş düzenin bizi hayattan koparmasına daha fazla izin veremeyiz. Herkesin tek başına ayakta kalmaya çalışmasına ve tükenmesine izin veremeyiz. Bu yüzden Bakırköy'de ve ülkenin, dünyanın dört bir yanında işlenen kadın cinayetlerine sessiz kalmıyoruz. Kalmayacağız! Dayanışmaya ihtiyacımız var! Birlikte mücadele etmeye ihtiyacımız var.

Bakırköy Kadın Dayanışması Komitesi olarak genç arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kadın Dayanışması Komiteleri olarak hiçbir kadın yalnız kalmasın diye yola çıktık. Sen de gel, daha fazla yok olmadan mücadeleyi büyütelim. Yaşamımızı kazanalım!

Bakırköy Kadın Dayanışma Komitesi"