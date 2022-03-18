İstanbul'da kadın cinayeti: Otoparkta öldürüldü

İstanbul Bakırköy Ataköy’de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında saat 19.00 sıralarında İ.B. ve sevgilisi Y.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.S.'ye silahla ateş eden İ.B., daha sonra otoparktaki aracına bindi.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Y.S. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İ.B.'nin aynı silahla aracında yaşamına son verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)