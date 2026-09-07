Yağma sürüyor: Zorlu Holding Balıkesir'deki altın madeni ruhsatını İngiliz şirkete satıyor

Türkiye'deki madencilik faaliyetlerini genişleten İngiltere merkezli ACG Metals, Balıkesir Gediktepe’deki maden sahasına 70 kilometre mesafede bulunan Keşkek altın projesini satın almak için Zorlu Holding bünyesindeki şirketle anlaştı.

Financial Times’ın haberine göre İngiliz şirket, Zorlu Holding bünyesindeki Meta Nikel şirketiyle Keşkek altın projesinin ruhsatını ve tüm haklarını devralmak için bağlayıcı anlaşma imzaladı.

7,85 milyon dolara satış

666 hektarlık sahayla ilgili anlaşmanın toplam bedeli 7,85 milyon dolar. Şirket bölgedeki altın üretimine ÇED süreçlerinin tamamlanmasının beklendiği 2027 yılında başlamayı hedefliyor.

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Anlaşma kapsamında Meta Nikel sahadan çıkarılacak altından yüzde 1 brüt gelir payı ve yeni keşfedilecek ilave rezervler için ons başına 60 dolar ek ödeme alacak.

10 milyon tona kadar yeni cevher tahmini

Keşkek ocağında ortalama 0,90 gram/ton altın tenörüne sahip yaklaşık 300 bin ton cevher tanımlandı. Bugünkü ons fiyatlarıyla teorik değeri yaklaşık 38 milyon dolar olan bu kaynağın dışında, ruhsat alanında 1,5 milyon tonluk mineral kaynak bulunduğu tahmin ediliyor. Şirketin teknik değerlendirmeleri, ilave sondajlarla 5 ila 10 milyon ton arasında yeni cevher sahalarının ortaya çıkarılabileceğine işaret ediyor.

Sahadan çıkarılacak oksit cevherinin ACG Metals'ın Gediktepe'deki mevcut yığın liç tesisinde işlenmesi planlanıyor.

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