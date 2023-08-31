Yabancılara ayrılan sosyal yardım tutarı açıklandı

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun Türkiye’de yabancı ülke vatandaşlarına yapılan sosyal yardımlara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2022'ye ilişkin verileri paylaştı.

Bakan Göktaş, Türkiye’de Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden yabancılara bir yılda toplam 6,5 milyar TL tutarında sosyal yardım yapıldığını açıkladı. Göktaş, yardım programlarının Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edildiğini de ifade etti.

Türkiye genelinde 2022'de düzenli ve süreli yardım programlarından toplam 4,4 milyon hanenin faydalandığını belirten Göktaş, yabancılara yönelik de bakanlık tarafından Sosyal Uyum Yardımı, Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı ve Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı programları yürütüldüğünü kaydetti.

'Yalnızca AB finanse ediyor, projelendirilerek kullandırılıyor'

Sosyal yardım programlarının yalnızca Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini ve tahsis edilen kaynağın projelendirilerek kullandırıldığını kaydeden Göktaş, programların uygulayıcılarının ise Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Türk Kızılayı ile bakanlık olduğunu dile getirdi.

Göktaş, söz konusu yardımlardan Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden, muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, dokuz ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancıların faydalanabildiğini de açıkladı.

882 bin 966 yabancı yardımlardan faydalandı

Göktaş, yanıtında şu bilgileri verdi:

“Geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, ihtiyaç sahibi, okulun açık olduğu dönemlerde bir ayda dört günden fazla devamsızlık yapmayan, örgün eğitimde okuyan geçici koruma altındaki ve diğer tüm yabancı çocuklara yönelik Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programı yürütülmektedir. 2022 yılında Sosyal Uyum Yardımı Programı kapsamında, 325 bin 744 hak sahibine 4.28 milyar TL, Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı Programı kapsamında 490 bin 490 kişi için 1.73 milyar TL ve Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programı kapsamında 667 bin 325 fayda sahibi için 457.8 milyon TL tutarında ödeme yapılmıştır.”

Göktaş’ın paylaştığı verilere göre, 2022'de Türkiye’de AB yardımlarından faydalanan yabancı sayısı toplam 882 bin 966 kişiye ulaşırken, toplam yardım tutarı da 6,5 milyar TL’yi bulmuş oldu.