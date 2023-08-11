CHP'den hükümete: 'İngiltere'ye neyin sözünü verdiğinizi söyleyin'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İngiltere ile Türkiye arasında varıldığı belirtilen göç anlaşmasının içeriğini açıklaması çağrısı yaptı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Başarır, İngiliz medyasından Türkiye ile İngiltere arasında bir anlaşma imzalandığını ve insan kaçakçılığına karşı ortak polis operasyonlarının yapılacağını duyduklarını ifade etti.

Başarır, "Acı olan şu; Türkiye ile İngiltere sığınmacılarla ilgili bir anlaşma yapıyor. İngiltere, Avrupa Birliği gibi kendisini korumaya alıyor. Bir anlamda mülteci, sığınmacı deposu haline gelen ülkemize karşı bazı maddeler, yükümlülükler koyuyor. Biz, bunu Dışişleri Bakanı'ndan ve Cumhurbaşkanı'ndan duymuyoruz, İngiltere'den duyuyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için utanç verici bir manzaradır" diye konuştu.

'Neyin karşılığında, neyin sözünü verdiğinizi söyleyin'

Başarır, "10 milyona yakın sığınmacı var. Biz, Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin, şimdi İngiltere'nin bu konuda sınır güvenliğini mi düşüneceğiz, kendi ülkemizdeki sınır güvenliğimizi mi düşüneceğiz?" dedi.

Anlaşmaların içeriğinin paylaşılmasını isteyen Başarır, "Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmış, ben anlamadım. Çık bu metinleri konuş, neyin karşılığında İngiltere'ye neyin sözünü verdiğinizi söyleyin" ifadelerini kullandı.