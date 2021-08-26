'Yabancı madde var' diye 1,6 milyon Moderna Covid aşısı dozu toplatıldı

Moderna'nın Covid-19 aşısının yaklaşık 1,6 milyon dozu, bazı şişelerde yabancı madde bulunmasının ardından önlem olarak Japonya'da dolaşımdan çekiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Japonya Sağlık Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki aşı satış ve dağıtımından sorumlu ilaç üreticisi Takeda ile istişarelerin ardından aynı üretim hattında üretilen dozları geri çektiğini söyledi.

Takeda, kullanılmayan 39 şişede yabancı madde bulunması üzerine Moderna'dan acil bir araştırma yapmasını istedi. Japon basınında Takeda ve bakanlığa atıfta bulunarak, söz konusu yabancı malzemenin unsurlarının henüz belirlenmemiş olmasına rağmen birkaç milimetre boyutunda olduğuna inanılıyor.

Basına yaptığı açıklamada Moderna, bulguları doğruladı ve olayı araştırdığını söyledi. ABD menşeli şirket, “Bugüne kadar hiçbir güvenlik veya etkinlik sorunu tespit edilmedi” dedi ve şu ana kadar bazı şişelerinin tam olarak nasıl kontamine olduğu konusunda yorum yapamayacağını da sözlerine ekledi.

Kyodo News'e göre Japonya Sağlık Bakanlığı, riskin önemli olmadığına inandığını, ancak askıya alma işlemini ihtiyati tedbir olarak gördüğünü söyledi.

16 Ağustos'tan bu yana Tokyo, Ibaraki, Saitama, Gifu ve Aichi eyaletlerindeki sekiz aşılama merkezinde yabancı madde varlığı doğrulandı. Takeda Çarşamba günü konuyu bakanlığa bildirdi.

Bakanlık, dozların İspanya'daki bir fabrikadan geldiğini ve Japonya'daki 863 aşı merkezine gönderildiğini bildirdi. Yetkililer her tesisi uyaracak ve ayrıca üç üretim lot numarasını (3004667, 3004734 ve 3004956) dikkate alarak insanların potansiyel olarak kontamine bir doz alıp almadıklarını kontrol edecek.

Japonya, Mayıs ayında Moderna aşısının acil kullanımını onayladı ve şimdiye kadar 10 milyondan fazla doz uygulandı.