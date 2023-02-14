Yabancı ekipler ülkeyi terk ediyor: 'Böyle yaparsanız insanlar ölür, biz bunun parçası olamayız'

Maraş merkezli depremlerin yarattığı yıkımın yaralarını sarmak için Türkiye’ye 100’ü aşkın ülke yardım yollamıştı. Başka ülkelerden gelen ekipler bir haftada 200’den fazla kişiyi enkazdan kurtardı. Ancak ekipler burada geçirdikleri süreler boyunca Türkiye'deki yetkililerin koordinasyonsuzluğu ve yanlış uygulamalarıyla karşılaştılar. İsrail’den gelen sivil ekiplerse güvenlik nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Son olaraksa kurtarma çalışmalarında uygulanan yöntemlerin yanlış olduğunu belirten İspanyol ekip "biz bunun parçası olamayız" diyerek ülkeyi terk etti.

Adana Havalimanı'nda ülkeden ayrılmadan önce İspanya devlet televizyonu RTVE’ye konuşan ekip üyesi Pedro Frutos, ”Türk hükümeti makinelerle girmeye karar verdi. Bunun anlamı şu: Eğer makine koyarsanız birçok insanı öldürürsünüz. Biz o aşamada bunun parçası olamayız." dedi.

Aynı ekipten Juan Francisco Gutierrez Zazo televizyon kanalına verdiği demecinde "Yetkili kurumlar ya da hükümet daha iyi bir koordinasyon veya örgütlenme sağlayabilseydi, burada yardıma gelen ekiplerden daha iyi yararlanılabilirdi. Böylelikle daha çok insan kurtarabilirdik.” şeklinde konuştu.

Slovakyalı ekipler de ülkeyi geçtiğimiz gün terk edenler arasındaydı. RTVE’ye konuşan Slovakyalı kurtarma ekibi yetkilisi de benzer şekilde iş makineleriyle enkaza girilme kararı nedeniyle ayrıldıklarını kaydetti.

Güvenlik nedeniyle Alman ve Avusturyalı ekip alandan uzaklaşmak zorunda kalmıştı

Öte yandan Almanya ve Avusturya'dan gelen ekipler güvenlik tehlikesi nedeniyle enkazlardaki çalışmalarını durdurmuştu.

Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, Twitter'den yaptığı açıklamada, "AFDRU ekiplerimizin korunması görevini Türk Ordusu üstlendi. Askerlerimiz yeniden arama ve kurtarma çalışmalarına başladı" paylaşımında bulundu.

Alman ekiplerin ise Hatay'ın Kırıkhan bälgesinde kalmaya devam edecekleri belirtildi. Federal Teknik Yardım Kurumu (THW) Sözcüsü Katharına Garrecht, Almanya menşeli dpa'ya verdiği demeçte, enkazdan can kurtarmaya yönelik somut bir ipucu haberi almaları halinde söz konusu yere kurtarma amaçlı derhal intikal edeceklerini kaydetti.