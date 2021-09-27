Xiaomi Salcomp’ta işten atılan işçilerin tamamı işe dönüyor

Çin menşeli Xiaomi ve ortağı Salcomp’un İstanbul Avcılar’daki fabrikasında 170 işçinin işten atılması sonrasında işçiler fabrika önünde eyleme başlamıştı. TÜRK-İŞ’e bağlı Türk Metal Sendikası işçilerin sendikaya üye olmasıyla fabrikadaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yetki almıştı.

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak patronla görüşmeleri sonucunda mutabakat sağlandığını işçilerin tamamının işe geri döneceğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kavlak “İstanbul Avcılar’da faaliyet gösteren #Salcomp #Xiaomi işyerinde günlerce devam eden eylemler neticesinde işveren tarafı ile yapılan görüşmeler olumlu bir seyirde devam etmiş ve bugün itibari ile tam mutabakat sağlanmıştır. Buna göre işten atılan arkadaşlarımızın tamamı işe geri alınmıştır" dedi.

İşverenin yetki tespitine yaptığı itirazı hemen kaldıracağını belirten Kavlak "itirazın çekilmesinin ardından kesinleşen yetkimiz ile birlikte işyerinde geçerli olacak toplu iş sözleşmesi sürecimiz ise süratle başlayacaktır" dedi.

Ne olmuştu?

Xiaomi ve ortağı Salcomp’un İstanbul Avcılar’da kurduğu fabrikasında hakkını arayan 170 işçiden bir bölümü SGK'dan gelen mesajla, bir bölümü ise iş yerine sabah gittiğinde işten çıkarıldığını öğrenmişti. İşten atılmalar üzerine işçiler fabrika önünde eyleme geçerek iş bırakmıştı. İş bıraktıktan sonra içeri giren işçilerin bir bölümüne 200 lira kadar para teklif edildi. Ayrıca iş bırakma yapmadığı ve raporlu olduğu, hatta o gün işe gittiği halde çoğu 49. maddeden olmak üzere işten çıkarılan işçiler de bulunuyordu.

800 kadar işçinin bulunduğu fabrikada daha önce yaşadıkları sorunları Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) anlatan işçiler, işe girerken hafta sonlarının haftalık tatil denildiği halde zorunlu mesaiye çağırıldıklarını, gelmek istemeyen işçiler için tutanak tutulduğunu, bazı işçilerin mesai ücretlerinin hiç yatırılmadığını, bazılarına da eksik yatırıldığını belirtmişti.