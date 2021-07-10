Avcılar Xiaomi Salcomp fabrikasında işçilere fazla mesai ve istifa baskısı

İstnabul Avcılar Xiaomi Salcomp fabrikasından Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) ulaşan işçiler ağır çalışma koşullarının ve haksızlıkların artarak devam ettiğini dile getirdiler.

Fabrikada yaşadıkları sorunları anlatan işçiler, işe girerken hafta sonlarının haftalık tatil denildiği halde zorunlu mesaiye çağırıldıklarını, gelmek istemeyen işçiler için tutanak tutulduğunu, bazı işçilerin mesai ücretlerinin hiç yatırılmadığını, bazılarına da eksik yatırıldığını belirttiler.

İşten çıkarmalarla ilgili istifa baskısına maruz kaldıklarını belirten işçiler, işten çıkarılan işçilerin de ihbar tazminatlarının verilmediğini, işten çıkarılma sebeplerinin ise "performans düşüklüğü", "dedikodu", "mesai saatlerine geç gelinmesi" gibi gerçeği yansıtmayan sebepler olduğunu dile getirdiler.

İşçiler ayrıca üretim müdürünün çalışanların dini tercihlerine yönelik olumsuz davranışlarının olduğunu ve buna yönelik sözlü ithamlarda bulunduğunu aktardılar. Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla temasa geçen işçiler, yaşanan hak gasplarına karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini ifade ettiler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir: