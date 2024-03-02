X: Türk hükümeti İliç ile ilgili 45 paylaşımın kaldırılmasını talep etti

X’in küresel hükümet işleriyle ilgilenen departmanı (Global Government Affairs) sosyal medya platformunda hakimlik tarafından alınan kararları paylaştı.

Paylaşılan belgelere göre Erzincan’ın İliç ilçesinde gelen maden faciasının ardından 45 içerik için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nden ‘içerik kaldırma’ kararı alındı.

X ise bir üst mahkeme olan Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu. Mahkeme, X’in itirazını kabul ederek alt mahkemenin verdiği kararın kaldırılmasına karar verdi.

Şirketten yapılan açıklamada “X, kullanıcılarımızı hükümet sansüründen korumak için dünya çapında hukuki mücadeleler veriyor. Bu hafta, bu mücadelelerin önemini teyit eden önemli bir karar verildi” denildi.

‘X’i yüklü miktar para cezasına çarptırmakla tehdit etmişti’

Türk hükümetinin İliç maden faciasıyla ilgili üçü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ait olmak üzere 45 paylaşımın kaldırılmasını talep ettiğini ifade eden şirket, “Hükümet, içeriklerin kaldırılması yönündeki kararlara uyulmaması halinde X’i yüklü miktar para cezasına çarptırmakla tehdit etmişti” hatırlatmasında bulundu.

X, şirketin verilen kaldırma kararları için bir üst mahkemeye başvurduğunu, mahkemenin de söz konusu paylaşımların ifade ve basın özgürlüğü kapsamında korunduğuna karar vererek hükümetin taleplerinin geçersiz kılındığını belirtti.

Açıklama “Bu sonuç, X'in kullanıcılarının ifade özgürlüğü haklarını dünya çapında koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Kullanıcılarımızın ifadelerini savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle bitti.