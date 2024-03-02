CHP'li Yavuzyılmaz: Murat Kurum'un Anagold'a faaliyet izni verdiğini belgeledik

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasıyla ilgili bir belge paylaştı.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgeye göre, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı ve dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum, Anagold’un işlettiği altın madeninde, siyanür içerikli dünyanın en yüksek yığın liç sahası (200m üzerinde) uygulama projesini onaylamış ve faaliyet izni vermiş.Yavuzyılmaz ayrıca, Kurum'un izin verdiği Faz4'ün 13 Şubat'ta felakette ilk kayma yaşanan yer olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"İliç’teki altın madeninde dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum’un berbat bir dünya rekoru kırdığını tespit ettik. Anagold’un işlettiği altın madeninde, siyanür içerikli dünyanın en yüksek yığın liç sahası (200m üzerinde) uygulama projesini onayladığını ve faaliyet izni verdiğini belgeledik. Özellikle izin verdiği Faz4, aynı zamanda 13 Şubat felaketindeki ilk kaymanın yaşandığı yığın liç kısmı! İşte o belge Kaynak: 1 Eylül 2022 tarihli Çevre Bakanlığı Belgesi"