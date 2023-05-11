Wushu seçmelerinde Cumhur İttifakı propagandası: Erbakan ve AKP'li vekiller oy istedi

Wushu Federasyonu tarafından minikler ve yıldızlar kategorileri için düzenlenen İstanbul il seçmelerinde, Cumhur İttifakı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın propagandası yapıldı.

soL'un edindiği bilgiye göre; AKP'li Esenler Belediyesi'ne ait spor salonunda yapılan seçmelerde, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve AKP'li milletvekilleri tarafından konuşmalar gerçekleştirildi.

Müsabakalara yaklaşık 2 saat boyunca ara verilerek Cumhur İttifakı'nın milletvekili adaylarına ve Erdoğan'a yönelik oy çağrısında bulunuldu.

Seçmelerin yapıldığı spor salonuna, AKP Esenler İlçe Başkanı'nın pankartının asılması da dikkat çekti.