AKP'li belediyenin çorba çeşmesinden yandaşa 9,6 milyon TL aktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun çorba çeşmesi projesinde maliyetler katlanarak değişti ancak işi alan AKP Esenler yöneticisi değişmedi. 2016’dan itibaren 'Çorba Çeşme'lerinden çorba akıtma işini Esenler AKP İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın’a ait Aydınlar Tekstil İnşaat Otomotiv Gıda San ve Ticaret Ltd. Şti. kazanıyor.

Şirket 2023 yılında da çorba çeşmesinden kazanmaya devam edecek. Ancak bu yıl için düzenlenen ihalede maliyet yüzde 159 arttı.

Halk TV'den Bora Erdin'in haberine göre geçen yıl 3,5 TL olan bir bardak çorbanın maliyeti ise 7,60 TL’ye çıktı. 2017 yılı için belediyenin çıktığı ihalenin maliyeti 561 bin TL olmuştu. Bu yıl için yılda 270 mililitre sıcak karton bardak içinde 600 bin adet çorba dağıtım ihalesinden Hüseyin Aydın’ın hesabına 4 milyon 556 bin TL ödenecek. Aynı ihalenin geçen yılki maliyeti ise 1 milyon 753 bin 333 TL’ydi. Şirkete yedi yılda çorba çeşmesi işinden 9 milyon 671 bin TL ödendi. Sadece altı yılda Hüseyin Aydın’a 5 milyon 610 TL ödenirken bu yıl 4 milyon 556 bine çıktı. Yani altı yılda ödenen paranın yüzde 80’i bir kalemde AKP’li isme verildi.

'Çorba parası' 10 milyon TL

2017 yılı için çorba dağıtım işini Esenler AKP İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın’a ait şirket 561 bin TL ile kazandı. Ardından her yıl aynı şirket ihaleye teklif veren tek şirket olarak bu ihaleleri almaya devam etti. 2018’de 436 bin 500, 2019’da 450 bin, 2020’de 702 bin, 2021’de 1 milyon 159 bin 500 TL şirkete çorba için ödeme yapıldı. 2022’de 1 milyon 753 bin TL’ye ulaşan maliyet bu ise 4 milyon 556 bin TL’ye fırladı. AKP’li yöneticinin sahibi olduğu şirket belediyeden yedi yılda toplam sadece çorba çeşmesi işinden 10 milyon TL’ye yakın ödeme aldı.

Atık toplama işinde de belediyeyi zarara uğrattı

Esenler Belediyesi, ilçe geneli geri dönüşüm ve ambalaj atıklarının toplaması işini, 2010 yılında eski AKP Esenler İlçe Başkan Vekili Hüseyin Aydın ve akrabalarının ortağı olduğu İstanbul Geri Dönüşüm Şirketi’ne devretti. Belediye, Sayıştay’ın tüm itirazlarına rağmen, 12 yıl AKP’li Aydın’ın şirketinden hiçbir ödeme almadı. Zararın boyutu ise yaklaşık 20 milyon TL olarak hesaplandı.

Sayıştay 2019 yılı Esenler Belediyesi Denetim Raporu’nda yapılan usulsüzlük ve kamu zararı gözler önüne serildi. Raporda konu ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve depolanması hizmetlerinin bir firmaya ihalesiz ve herhangi bir bedel alınmaksızın devredildiği tespit edilmiştir. Söz konusu hizmetlerin belediye tarafından yapılmaması veya yapılamaması durumunda, ihale mevzuatına uygun olarak bedel alınarak kiraya verilmesi kamu yararına olacaktır.”

Çorba Çeşmesi'nden 7 yılda ödenen paralar şöyle:

- 2017 Yılı İçin Yaklaşık Maliyet 561.000,00 TL

- 2018 Yılı İçin Yaklaşık Maliyet 436.500,00 TL

- 2019 Yılı İçin Yaklaşık Maliyet 450.000,00 TL

- 2020 Yılı İçin Yaklaşık Maliyet 702.000,00 TL

- 2021 Yılı İçin Yaklaşık Maliyet 1.159.500,00 TL

- 2022 Yılı İçin Yaklaşık Maliyet 1.753.333,33 TL

- 2023 Yılı İçin Yaklaşık Maliyet 4.556.000,00 TL