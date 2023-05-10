Seçim öncesi milyarlık ihaleler yine iktidara yakın şirketlere gitti

Seçimlere sayılı günler kala büyük kamu ihaleleri iktidara yakın isimlere verilmeye devam ediyor.

BirGün'de yer alan habere göre TCDD, 19 Nisan'da Konyaray güzergahına ilave hat yapılması ve iyileştirme işleri için düzenlediği 1 milyar 824 milyon liralık ihaleyi Taşyapı İnşaat'a verdi.

Milyarlık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.

İhaleyi alan şirketin sahibi Emrullah Turanlı 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

Emrullah Turanlı’nın eski ortağı Mustafa Ezici ise Turanlı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Turanlı’nın 'FETÖ'cü olduğunu ve örgütün paralarını yönettiğini iddia eden Ezici şunları söylemişti: ‘‘Emrullah Turanlı 17-25 Aralık’ta serbest bırakıldıktan sonraki günü Çankaya Köşkü’ne gidip Cumhurbaşkanımızla görüşüp mağduriyetini anlatmıştır. Şüpheli mağdur falan değil, FETÖ’nün kriptosu olduğunu ve parasını yönettiğini düşünmekteyim.’’

Turanlı’nın şirketi, kamudan 2011 ile 2023 yılları arasında 16,6 milyar lira değerinde 27 ayrı ihale aldı.

Boru ihalesi Tosyalı'ya

Türkiye Varlık Fonu’na bağlı BOTAŞ, 27 Şubat'ta 'çelik boru' ihalesini 1 milyar 59 milyon lira teklif veren Tosçelik Spıral Boru Üretim ile Erciyas Çelik Boru şirketlerinin kurduğu iş ortaklığına verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Fuat Tosyalı aynı zamandan 2018 yılından beri Türkiye Varlık Fonu’nun da yönetim kurulu üyesi.