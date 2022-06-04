WSJ: Rus petrol ihracatçıları yaptırımlardan kaçınmak için yollar arıyor

ABD menşeli Wall Street Journal'ın (WSJ) iddiasına göre Rusya'ya bağlı petrol ihracatçıları, Batı'nın Rus petrolünü hedef almasının ardından, ülkeden çıkarılan petrolün ihracatını devam ettirmek için yollar aramaya devam ediyor. Verilere göre, Hindistan Rus petrolünün yeni ihracatçısı konumunda. Avrupa Birliği ülkeleri, son açıkladığı yaptırım paketiyle Rus petrolüne aşamalı bir yasak getirme konusunda anlaşmışlardı.

Helsinki merkezli düşünce kuruluşu Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi tarafından yapılan analizlere göre, Rus petrolünün en büyük alıcılarından olan Hindistan, Süveyş Kanalı ve Atlantik üzerinden Rus petrolü transferini sağladı. Petrolün, Mayıs ayı içerisinde ABD'de New York ve New Jersey limanlarına nakledildiği kaydedildi.

Denizlerde petrol transferi

Wall Street Journal'ın iddiasına göre, resmi olmayan petrol transferleri Akdeniz'de, Batı Afrika kıyılarında ve Karadeniz'de gerçekleşiyor. Petrol daha sonra Çin, Hindistan ve Batı Avrupa'ya naklediliyor.

ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne göre, petrol ürünlerinin kaynağının belli bir ülke olarak tanımlanabilmesi için içeriğindeki petrolün en az yüzde 25'inin o ülkeye ait olması gerekmekte. Bu kuralın, Rus petrolü ambargosunun delinebilmesine neden olduğu belirtildi.

Hindistan, Rus petrolünün yeni işleyicisi konumunda

Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın petrol ihracatının genel olarak, Batı'dan gelen ilk yaptırımlarının yürürlüğe girmesiyle Mart ayında düşüşe geçtikten sonra, Nisan ayında toparlandığını açıklamıştı. Rusya'nın petrol ihracatı 620 bin varil artarak günde 8,1 milyon varile çıkarak, Ukrayna operasyonu öncesindeki seviyelere yaklaşmıştı.

Rusya'nın petrol ihracat verilerinin toparlanmasının en büyük sebebi olarak ise Hindistan gösterildi. Ülkenin ithalatı, 24 Şubat'tan bu yana günde 800 bin varile fırladı. Hindistan'ın bu hamlesinin sebebininse, Ural petrolünün maliyetinin brent petrole nazaran yaklaşık 35 dolar daha düşük olması.

Hindistan'ın ucuz Rus petrolü tedarikiyle güçlenen rafine petrol ürünleri ihracatı, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlangıcından bu yana keskin bir şekilde artış gösterdi. Avrupa'ya günlük sevkiyatlar üçe katlanırken, ABD'ye ihracatsa yüzde 43 arttı.

Batı Afrika'da iki geminin yolları kesişti

Mayıs ayı sonunda, Rus ham petrolünü taşıyan Zhen-1 gemisinin rotası, Batı Afrika kıyılarında yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyabilen Lauren II gemisi ile kesişti. Geminin bekleme verilerinin gösterdiğine göre, muhtemelen yükünü boşalttığı belirtiliyor. WSJ'nin görüştüğü analistler, Lauren II'nin Cebelitarık'a gittiğini ve ardından Çin'e gitmesinin beklendiğini söyledi.

İsrailli gemi veri firması Windward'ın iddiasına göre, Rus ham petrolünü taşıyan gemilerde, GPS ekipmanlarını karartan ekipmanların kullanımında bir yükseliş gözlemlendi.