Ukrayna Büyükelçisi: Rusya buğdayımızı çalıp Türkiye dahil başka ülkelere satıyor

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar "Rusya utanmaz bir biçimde Ukrayna’ya ait olan buğdayları çalıyor ve işgal edilmiş Kırım’dan çıkarmaya çalışıyor. Çalıntı tahıl yabancı ülkelere satılıyor. Türkiye de bu ülkeler arasındadır" dedi.



Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırının 100. gününde basın toplantısı düzenleyen Bodnar şöyle konuştu:

"Rusya’nın Karadeniz’deki faaliyetlerinden dolayı Ukrayna limanları bloke edildi ve bu hâlâ bloke altında kalmaya devam ediyor. Rusya küresel gıda güvenliğine büyük bir tehdit oluşturdu. Limanlarımızda uluslararası pazara çıkaramadığımız toplam 22 milyon tahıl bloke altında kalmaya devam ediyor. BM ile birlikte bu sorunu çözmek için ilgili yollar arayışındayız. Sorun Rusya Federasyonu'ndan kaynaklıdır. Karadeniz'i tehlikeye sokan Ukrayna mayınları ve askerleri değil, Rusya'nın fırlattığı füzelerdir.

Rusya utanmaz bir biçimde Ukrayna’ya ait olan buğdayları çalıyor ve işgal edilmiş Kırım’dan çıkarmaya çalışıyor. Çalıntı tahıl yabancı ülkelere satılıyor. Türkiye de bu ülkeler arasındadır. Biz bu konuda Türkiye’nin yardımcı olması için Türkiye’ye başvurumuzu yaptık.”

Rusya, Ukrayna'dan tahıl "çaldığı" iddialarını reddediyor.