Rusya: Lavrov ile Çavuşoğlu Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılmasını görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere 8 Haziran’da Ankara’yı ziyaret edeceğini doğruladı. Zaharova, görüşmede Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunun ele alınacağını söyledi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, görüşmede mayın tehlikesi nedeniyle limanlardan çıkarılamayan Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması konusunun ele alınacağını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in karasularını deniz mayınlarından temizlemesinin ardından Moskova'nın da tahılın limanlardan güvenli bir biçimde çıkarılmasını sağlamaya ve tahıl gemilerine uluslararası karasularına ulaşana dek eşlik etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.