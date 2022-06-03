AB Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketini onayladı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB Konseyi'nin Rusya ve Belarus'a karşı 6. yaptırım paketini yürürlüğe sokmaya karar verdiğini duyurdu.
Borrell yaptığı açıklamada sözkonusu yaptırım paketiyle Rus petrolünün AB'ye ithalatının yasaklandığını, daha fazla Rus bankasının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'den çıkarıldığını kaydetti.
AB'nin 6. yaptırım paketinde Rusya'dan AB'ye ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin tedarikinin de 8 ay içinde aşamalı olarak kaldırılması öngörülüyor.
AB'nin yeni yaptırım paketi şunları içeriyor:
- Ukrayna'ya saldırılarda rol oynayan bazı Rus yetkililer, oligarklar ve aile üyelerinin mal varlıkları dondurulacak. Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.
- Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatı yasaklanacak.
- Bu yılın sonuna kadar Rusya'nın petrol ithalatı yüzde 92 oranında azaltılacak.
- Rus petrol sektörüne hizmet sağlanması da yasak olacak.
- Aralarında Sberbank'ın da yer aldığı 3 Rus bankası ve 1 Belarus bankası uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılacak.
- Rusya'ya ihracat yasağının kapsamı genişletilecek.
- Propaganda faaliyetinde bulunan 3 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı getirilecek.
- Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişimi kesilecek.