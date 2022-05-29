Lavrov: Batı'nın yaptırımları savaştan önce hazırlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya yönelik yaptırımların uzun zaman önce hazırlandığını ve kaldırılmasının pek mümkün olmadığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, "İlan edilme hızları ve kapsadıkları alan, bunların bir gecede oluşturulmadıklarını, uzun süredir hazırlanmakta olduklarını gösteriyor. Bu yaptırımların kaldırılması pek olası değil" dedi. ABD'nin Ukrayna'daki savaş sona erdiğinde de yaptırımların devam edeceğini müttefiklerine söylediğini iddia eden Lavrov, "ABD'nin asıl amacı Ukrayna rejimini desteklemek değil, Rusya'nın gelişimini engellemek" diye konuştu.

Batı'nın Ukrayna'nın Minsk Anlaşmalarına uymamasına kayıtsız kaldığını savunan Lavrov, devam eden savaşa ilişkin olarak da "Donbas'ı özgürleştirmek öncelikli hedefimiz" ifadelerini kullandı.