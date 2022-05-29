'Rus birlikler Severodonetsk'e girdi'

Rusya, Lugansk bölgesinde Ukrayna'nın kontrolündeki son büyük yerleşim birimi olan Severodonetsk'e yönelik saldırılarını artırdı. Ukrayna'nın Lugansk Valisi Serhiy Gayday Rus birliklerinin Severodonetsk'e girdiğini doğrularken, Ukrayna askerlerinin kentten çekilmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Sky News'te yer alan habere göre, Ukrayna güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada "Severodonetsk sürekli düşman ateşi altında" denilirken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise "Rus kuvvetleri, Severodonetsk kenti bölgesinde topçu atışı ile saldırı operasyonları gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut ve Popasna'nın "önemli mücadele alanları" olduğunu vurguladı. Rusya'nın Severodonetsk'e yönelik saldırıları sonucunda şehrin tüm kritik altyapısının yok edildiğini iddia eden Zelenskiy, müttefiklerinden askeri yardım beklediğini söyledi.

'Bir siyasi başarı olacak'

İsrail gazetesi Jerusalem Post'ta yapılan yoruma göre, Rusya'nın Lugansk ve Donetsk'teki "yavaş ve sağlam kazanımları" savaşta bir ivme değişimine işaret etti. ABD merkezli Savaş Araştırmaları Ensitütüsü (ISW) ise söz konusu kentin önemini "Severodonetsk'in kendisi savaşın bu aşamasında önemlidir, çünkü Lugansk bölgesinde Rusların kontrol etmediği son önemli nüfus merkezidir" şeklinde açıkladı.

İngiliz Savunma Bakanlığı'nın günlük istihbarat raporunda da Rusya'nın Donbas'ta ilerlemeyi sürdürmesi durumunda Kremlin'in bunu "önemli bir siyasi başarı" olarak göstereceği öne sürüldü.