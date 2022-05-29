Zelenskiy 24 Şubat'tan beri ilk kez Kiev dışında görüntü verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü verdi.

Ukrayna’nın Harkov kentini ziyaret eden Zelenskiy, burada askerlerle bir araya geldi ve bazılarına madalya verdi.

Harkov’da yıkılan idari ve konut binalarını ziyaret eden Zelenskiy, askeri ve sivil yetkililerle toplantı düzenledi. Zelenskiy, kentte sığınaklarla donatılmış modern konutlar yaparak şehri yeniden inşa etme planlarını ele aldı.

Ukraynalı yetkili: Harkov’un yüzde 31’i işgal altında

Toplantıda Harkov Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleg Sinegubov, bölgedeki toprakların yüzde 31'inin şu anda Rus işgali altında olduğunu belirterek, "Kurtarılan yerleşim birimlerinden bazılarını henüz tam olarak denetleyemiyoruz, tam teşekküllü mayın temizleme yürütemiyoruz ve bombardıman devam ederken kritik altyapıyı yeniden inşa etmeye başlayamıyoruz” dedi.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre Zelenskiy'in Harkov'dan ayrılmasının ardından kentte patlamalar meydana geldi.