WSJ: Erdoğan'ın İsveç'in üyeliğini onaylamazken, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması paradoksal

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayarak Finlandiya'nın NATO üyeliği önündeki son engeli de kaldırmış oldu.

The Wall Street Journal gazetesi 'güçlü bir orduya, zorunlu askerliğe ve yüksek seviyede hazırlığa' sahip olan Finlandiya'nın NATO için değerli bir katkı sağlayacağı yorumunda bulundu. Makalede, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının 1955'te Batı Almanya'nın örgüte katılımının ardından en büyük adım olduğu ifade edildi.

WSJ'de yayımlanan John R. Deni imzalı makalede, Finlandiya'nın stratejik konumunun, Rusya ile uzun bir sınırı paylaşması nedeniyle NATO için avantajlı olacağı ifade edildi. Finlandiya'nın Türkiye'nin beklediği taahhütleri tam olarak yerine getirmemesine rağmen Türkiye'nin onay verdiğini hatırlatan Deni yazısında, yaklaşan seçimler öncesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı hakkında, "Erdoğan'ın iç siyasi entrikaları ittifak çapındaki güvenliğe zarar veriyor. İsveç'in üyeliği, Finlandiya'nın yanı sıra Baltık ülkelerini güçlendirmeyi çok daha kolaylaştıracaktır" yorumunda bulundu.

'Erdoğan'ın kararı paradoksal'

Makalede, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının, İsveç gibi diğer ülkelerin de ittifaka katılmayı düşünmelerine teşvik edici olabileceğini belirtilirken, Türkiye'nin kararının çelişkili olduğu ifade edildi.

"Erdoğan'ın Finlandiya'nın üyeliğini onaylaması paradoksal bir duruma neden oluyor" denilen yazıda, Finlandiya'nın İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediği hatırlatılarak, "İttifak, İsveç üyeliğinin bir başka güçlü savunucusunu daha kazanıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.