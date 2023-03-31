İktidar ve muhalefet NATO'da birleşti: Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylandı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya katılma talebinde bulunan Finlandiya'nın, askeri ittifakta yer alabilmesi için gerekli son onay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verildi.

Yaklaşık bir yıl süren müzakerelerin ardından Meclis'e getirilen protokol, genel kurulda oylamaya sunuldu. AKP, CHP, İYİP ve MHP grupları 'evet' oyu verdi. HDP, oylamaya katılmayarak 'hayır' oyu vermemeyi tercih etti. TİP, BBP, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Zafer Partisi ise oturuma katılmadı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayan protokol, oylamaya katılan tüm partilerin oylarıyla kabul edildi.

AKP: NATO’ya hoşgeldiniz diyoruz

Oylama öncesinde söz alan milletvekilleri Finlandiya'nın üyeliğine ilişkin görüşlerini bildirdi. AKP adına konuşan Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, NATO'nun 'açık kapı' politikasını sonuna kadar desteklediklerini belirterek "NATO’ya hoşgeldiniz diyebiliriz aslında bir şekilde. Ama terör örgütlerine katılım, teşvik, teröre yardım ve tahrik unsurlarının suç olarak düzenlenmesi ve bu düzenlemelerin hayata geçirilmiş olması, Finlandiya'nın İsveç'ten ayrıştırıcı, olumlu anlamda ayrıştırıcı bir duruma gelmesine sebebiyet vermiştir." ifadelerini kullandı.

CHP: NATO daha güçlü hale gelecek

CHP adına Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ünal Çeviköz ise NATO üyeliği için bekleyen İsveç'in katılımına ilişkin sürecin hızlandırılması gerektiğini belirterek, “NATO’nun kuzey kanadının daha da güçlenmesi için Finlandiya’nın üyeliğiyle birlikte İsveç’in de üyeliği elbette bütün NATO üyesi ülkeler tarafından arzu edilmekte. İsveç belli adımlar attı, biz bunları henüz yeterli bulmadık. CHP olarak biz Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakıyoruz. Finlandiya ile birlikte NATO'nun daha da güçlü bir örgüt haline geleceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

MHP 'olumlu' buldu, İYİP fazlasını istedi

İYİP milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Türkiye'nin onayıyla Finlandiya açısından 30 ülkenin onayının tamamlanacağına işaret ederek, İsveç ve Finlandiya dosyalarını Türkiye'nin ayrıştırdığını ancak iki ülkenin birlikte yola çıktıları süreci yine birlikte tamamlayacaklarını söyledi.

MHP Milletvekili İsmail Özdemir, "Böylesi bir süreç içerisinde Finlandiya'nın NATO üyeliği bizim açımızdan olumlu bir gelişmedir." dedi.

HDP: 'Hayır' demek istemedik

Oylama sırasında salonda bulunmalarına rağmen HDP’li vekiller, oylamaya katılmadı. Böylece oylamada 'hayır' veya 'çekimser' şeklinde oy kullanılmamış oldu.

HDP Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Hişyar Özsoy, “Hiçbir zaman askeri anlaşmaya 'evet' oyu vermiyoruz, her zaman 'hayır' diyoruz. İlk defa askeri bir anlaşmada böyle yapıyoruz. Şimdiye kadar hepsine ret oyu verdik. Ama bu defa Finlandiya'nın güvenlik kaygılarını meşru gördüğümüz için bu oylamaya katılmama kararı aldık, ‘hayır’ da demek istemedik.” dedi.

TKP: NATO’nun genişlemesini değil NATO’dan çıkışı oylayın

Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin protokolün 'gayri meşru' olduğu belirtilen Türkiye Komünist Partisi (TKP) ise oylama öncesi yaptığı açıklamada "Meclis birkaç hafta sonra tümden değişecektir. Konunun yangından mal kaçırır gibi Meclis Genel Kurulu’na getirilmesi kabul edilemez" ifadeleri kullandı.

NATO'nun bir terör örgütü olduğunu vurgulayan açıklamada, "TKP ilk günden itibaren ülkemizin bu suç örgütünden çıkması gerektiğini savunmaktadır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir şey oylanacaksa bu NATO’nun genişlemesi değil Türkiye’nin NATO’dan çıkışı olmalıdır" denildi.

Okuyan: Bir tane 'hayır' oyu yok, bu utançtır

Meclis'teki oturuma katılan milletvekillerinin hiçbirinin 'hayır' oyu kullanmadığına dikkat çeken TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, oylamayı "tarihi bir utanç" olarak değerlendirdi.

Okuyan, protokolün kabulünün ardından yaptığı açıklamada "Dün TBMM’de savaşçı, darbeci, katliamcı emperyalist NATO’nun genişlemesi oylandı. Bir tane olsun HAYIR oyu yok. Tarihi bir utançtır bu." sözlerini kullandı.

NATO sonuçtan 'memnun'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasını "memnuniyetle karşıladığını" bildirdi.

Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bütün NATO ailesini daha güçlü ve daha güvenli yapacaktır." ifadesini kullandı.

Tüm onay veren ülkelere destekleri için teşekkür eden Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adamış, güçlü ve kabiliyetli bir müttefik olacak. Finlandiya artık NATO'ya katılmaya hazır. İsveç'in en kısa zamanda aramıza katılmasını dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Teşekkürler! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama kararından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettarız." ifadeleri kullanıldı.